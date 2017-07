Auteur: Ludwig De Wolf

Ludwig De Wolf Bij een ongeval met vluchtmisdrijf in Wondelgem in Oost-Vlaanderen zijn twee zwaargewonden gevallen. Een auto moest plots uitwijken voor een vrachtwagen en belandde op de middenberm tegen een verlichtingspaal. De twee inzittenden van de cabrio zijn zwaargewond. De chauffeur van de vrachtwagen is doorgereden.