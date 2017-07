Het is de politiezone van Geraardsbergen Lierde die met het idee op de proppen kwam. "Een van onze poetsvrouwen vond het discriminerend dat zij bij een controle een bob-sleutelhanger kreeg", zegt korpschef Jurgen De Landsheer aan Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Ze zei het vrij ludiek, maar het heeft mij aan het denken gezet, want eigenlijk klopte het wel."

En dus ging de politiezone aan de slag. In totaal werden er 2.500 bobette-sleutelhangers gemaakt. Zij hebben een heel andere stijl dan de klassieke bob-sleutelhangers. Ze zijn roos en zijn geschreven in een sierlijk lettertype.

Volgens sommigen is het initiatief behoorlijk seksistisch. Heel wat vrouwen nemen namelijk het stuur over van hun mannelijke partner na een avondje stappen. "Maar dat is het totaal niet", zegt De Landsheer. "Het zijn de vrouwen zelf die alles hebben ontworpen. Wij hebben er enkel op toegekeken dat het origineel zou zijn. Het mocht geen kopie worden van bob. Het gaat erom dat we de verkeersveiligheid opnieuw onder de aandacht brengen."

Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid is ook niet tevreden met de actie. Hun bob-sleutelhanger is namelijk een gedeponeerd merk en niet iedereen mag daar zomaar mee aan de slag.