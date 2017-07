De briefschrijvers gaan er "absoluut niet mee akkoord dat de naam van de school door het slijk wordt gehaald. Zonder ons medeweten worden wij betrokken in deze lastercampagne", staat in de brief. "Dat een aantal misnoegde personeelsleden een aantal wantoestanden aanklagen op anonieme manier, verspreiden in de media bij aanvang van de vakantie, is een strategische zet", luidt het.

In de betwiste gepubliceerde brief staan er "functies en 'wantoestanden' die in onze naam worden aangeklaagd. Op geen enkel moment zijn wij hierover gecontacteerd of hebben wij onze toestemming gegeven om dit te publiceren. Wij willen dit rechtgezet zien".

De medewerkers, reageren naar eigen zeggen los van de directrice, willen dat "in het belang van de school deze zaak volledig wordt onderzocht. Op deze manier kan onze naam terug gezuiverd worden".