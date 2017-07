Uit een doorgedreven onderzoek bleek dat de man in totaal al 1.292 ongepaste berichten had gestuurd naar de 24 meisjes. Hij werd dan ook meteen aangehouden. De man stemde in met een chemische castratie. Dat houdt in dat hij bepaalde hormonen zal moeten innemen om zijn seksuele driften in te perken. Bovendien krijgt hij ook een strikt internetverbod.

Drie ouders van de meisjes die lastiggevallen werden, dienden klacht in, onder wie de ouders van het meisje dat verkracht werd. Zij krijgen voorlopige schadevergoedingen. De meisjes worden psychologisch begeleid.