Enkele aders rond het hart van Termont waren aangetast, waardoor er vier overbruggingen moesten worden geplaatst in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst. De burgemeester stelt het goed, maar moet wel een paar weken revalideren.

"Ik zal dus deze zomer niet aanwezig kunnen zijn op verschillende activiteiten", zegt Termont in een persbericht. "Ik wil mij daar alvast voor verontschuldigen bij de Gentenaars."

Termont hoopt zo snel mogelijk zijn taken als burgemeester opnieuw te kunnen opnemen. Wanneer dat zal zijn, laat Termont afhangen van de dokters. Men gaat uit van de rest van de zomer. Het is nog niet geweten wie waarnemend burgemeester wordt.

De ingreep was ongepland. Het hartprobleem kwam pas recent aan het licht. Twee jaar geleden was Termont ook al even buiten strijd. Toen werd hij geopereerd aan darmkanker.