"Het is niet omdat er beschuldigingen geuit zijn, dat we die zomaar moeten aannemen", reageert Verdyck nu. "Iedereen heft recht op een grondig onderzoek en dat is ook wat hier zal gebeuren."

Vanavond komt namelijk de raad van bestuur van de scholengroep samen. "Ik verwacht dat de raad daar een grondig onderzoek zal vragen naar de aantijgingen tegen de directrice."

Dat Verdyck al "maandenlang" op de hoogte was van de brief, zoals Het Laatste Nieuws schrijft, ontkent ze. "Ik heb een tijdje geleden een melding gekregen van een problematische situatie op de school en ik heb daarover vorige week een gesprek gehad met de algemeen directeur", zegt de GO!-topvrouw. "De vergadering van maandagavond is daarvan het gevolg."