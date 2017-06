“We zijn nu eenmaal een heel pluralistische instelling, we zijn de enige universiteit die volledig betaald wordt door de Vlaamse belastingbetaler en we vinden dat een rector een groot draagvlak moet hebben. Zeker omdat hier verschillende overtuigingen leven (het klassieke onderscheid tussen vrijzinnigen en katholieken aan de UGent, nvdr). De helft plus 1, zoals elders, daar zijn we niet voor”, herhaalt Sas Van Rouveroij nog eens, de voorzitter van de Raad van Bestuur van de UGent.

Maar tussen droom en daad staan in Gent wetten in de weg en vooral praktische bezwaren. Dus ingrijpen, beseft ook Van Rouveroij én zijn Raad van Bestuur. “We moeten toch bijsturen, we moeten realistisch zijn, we kunnen een verkiezing niet eeuwig laten duren, dus na een bepaalde termijn, gaan we toch de lat iets lager leggen en kiezen we voor de klassieke 50% +1”.

Sowieso moet een kandidatenduo in de eerste ronde een tweederde meerderheid halen. Dat wordt dan een gewone meerderheid in de tweede ronde of de derde en laatste ronde, afhankelijk van hoeveel duo’s kandidaat zullen zijn. Maar hoe dan ook zal het pleit na drie ronden beslecht zijn.