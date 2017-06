De Waele - zelf jarenlang actief bij de zedensectie van de politie - kent het fenomeen van valse aangiftes goed. Hij grijpt het voorval uit Oostende dan ook aan om de nefaste gevolgen ervan aan te kaarten.

"Ik veroordeel de mensen die dat doen niet persoonlijk, maar ze beseffen niet welke machinerie ze in gang steken", aldus Peter De Waele. "Heel het politionele en justitionele apparaat. Camerabeelden moeten bekeken worden, laboranten worden ingeschakeld, vrijwel heel het strand is gemillimeterd, opzoekingen in databanken... Dat is een immens werk."

Maar wat De Waele echt boos maakt, zijn de mogelijke gevolgen van valse aangiftes voor de echte slachtoffers. "Wat als er volgende week echt een meisje wordt verkracht op een strand aan de Belgische kust? Dan zullen mensen misschien denken dat het ook verzonnen is. Terwijl erkenning voor slachtoffers bijzonder belangrijk is."

"Bovendien zullen bepaalde slachtoffers geen aangifte meer doen, wanneer de erkenning er niet meer is. En dan komen we pas in een gevaarlijke maatschappij terecht, waarbij het slachtoffer met een trauma blijft zitten en daders vrij rondlopen", besluit Peter De Waele van de federale politie.