De stad kan alvast uitpakken met erg positieve cijfers over de verkeersveiligheid. Er zijn 25 procent minder verkeersongevallen met zwaargewonden, de ongevallen met lichtgewonden zijn met 19 procent afgenomen. Daarnaast is het aantal fietsers met ruim 20 procent toegenomen, dat blijkt uit cijfers van de fietstelpalen aan de Coupure en de Visserij. Die stijging is mogelijk niet alleen het gevolg van het circulatieplan maar kan ook aan het mooie weer van de voorbije maanden te danken zijn.

Uit doorstromingscijfers van De Lijn blijkt dat de meeste bus- en tramverbindingen vlotter verlopen sinds de invoering van het circulatieplan op 3 april. Op de meeste trajecten is de vlotheid met 15 procent of meer verbeterd. Enkel in het noordwesten van de stad, op de as Nieuwewandeling-Palinghuizen gaat het openbaar vervoer minder vlot.