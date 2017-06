"Er zijn werken aan de gang op de lijn Ronse, Gavere, Ortegem, Oudenaarde ", zegt Marleen Vanhecke van Elia. Die lijn is sinds gisterochtend uitgeschakeld voor die werken.

"Op de parallelle lijn is vanochtend rond 5.30u een incident gebeurd en de oorzaak van de uitschakeling is onbekend", zegt Vanhecke. De hoogspanningskabel van Gavere werd na een tijdje weer opgestart. Omstreeks 7.30u was alles weer hersteld.