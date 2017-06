Gedetineerden zullen worden gevaccineerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. "Het gaat om een gevangene die ziek geworden is wanneer hij in de gevangenis is gekomen. Mazelen is een erg besmettelijke aandoening die heel snel kan verspreiden naar andere personeelsleden en gevangenen. Het is zeker niet onmogelijk dat er nog mensen ziek worden", zegt Dirk Wildemeersch van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

"We gaan nu proberen om die uitbraak in te dijken, door de mensen een vaccin aan te bieden. Er is ook isolatie voor de zieken, zodanig dat ze ook niet meer in contact komen met anderen."