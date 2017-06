Wat moet er dan gebeuren volgende week vrijdag, wanneer die Raad van Bestuur vergadert over het verdere verloop van de verkiezingen? “Die vereiste twee derdemeerderheid moet verdwijnen in ruil voor een volstrekte meerderheid, zoals aan de andere Vlaamse universiteiten. We moeten in die ellendige situatie een opportuniteit zien, en meteen ook de boel opkuisen", klinkt het fel.

"De Raad van Bestuur moet keuzes maken. Zij draagt een verpletterende verantwoordelijkheid, dus nu moet de oplossing ook van hen komen. Het was de kroniek van een aangekondigde mislukking. De imagoschade is enorm, het feest van 200 jaar Universiteit Gent wordt er eentje in mineur.”

"Die Raad van Bestuur is té omvangrijk, met té veel verplichte geledingen én bovenal is één op drie politieke benoemd. Stop daarmee: kies de juiste mensen die substantieel bijdragen. Zowel de externe raadsleden als de raadsvoorzitter moet een universiteit zélf zoeken en niet laten aanvoeren door de politiek. Die tijd is voorbij. Niets persoonlijks tegen de politiek benoemde leden van de Raad van Bestuur, maar sommige mensen zitten daar niet op hun plaats. Een voorzitter moet bovendien boven het gewoel uitstijgen, en niet verbonden zijn aan de politiek."