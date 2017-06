Het kandidatenduo Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe heeft in de zevende stemronde 60,34 procent van de stemmen gehaald. "Het beste resultaat dat in deze verkiezingen behaald werd", meldt de UGent in een persbericht. Maar het is nog altijd geen tweederdemeerderheid (66,66 procent, nvr), dus is er nog altijd geen nieuwe rector.

Van De Walle had eerder deze week, na de zesde stemronde, al laten weten dat hij en Van Herreweghe zich zouden terugtrekken als ze het ook vandaag niet zouden halen. Ze waren het enige kandidatenduo dat nog overgebleven was.

De huidige kiescyclus wordt nu stopgezet. Het is nu aan de raad van bestuur van de UGent om het verdere verloop van de verkiezingen vast te leggen.