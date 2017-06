“Ik stemde blanco”, zegt een magere man. “Ik was het niet eens met de procedures die ze nu volgen en ik was ook niet voor het kandidaten-duo.”

“Verkeerd signaal om blanco te stemmen”, weet een aanhanger van “Rik en Mieke” even later. “Je kan beter voor een echt beleid stemmen, dan gaan de zaken tenminste vooruit. Nu waren er blijkbaar veel proteststemmen, maar daarmee stem je gewoon tegen het instituut. Nu staan we alom bekend als een schip op drift.”

Drie jonge medewerkers komen terug met een hapje uit het studentenrestaurant. “Ja, we zijn nationaal nieuws”, lacht de eerste. “Maar vergeet niet: met deze score had zelfs Macron het niet gehaald.” Worden ze erop aangesproken in hun omgeving? “Reken maar,” zegt de langste. “Familieleden lachen mij uit met deze toestand. En ik kan ze alleen maar gelijk geven.”

Of ze morgen opnieuw stemmen? “Ja hoor, zoveel moeite is het nu ook weer niet om iets aan te klikken.”