Morgenvroeg start er een volgende ronde. Donderdagochtend weten we of deze zevende ronde een rector oplevert. Als deze ronde nog niet voldoende is, zal volgens Herwig Bruneel, een lid van de Raad van Bestuur van de universiteit, een nieuw kandidatenduo zich kandidaat stellen. Het gaat om Patrick De Baets, academisch secretaris van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Karin Raeymaeckers van de faculteit communicatiewetenschappen.