De socialistische burgemeester van Gent wil hiermee naar eigen zeggen een "duidelijk politiek statement" maken. "We geloven niet in de militarisering van onze samenleving. We geloven veel meer in zaken op voorhand te verhelpen. Dat is een veel betere manier dan het veiligheidsbeleid dat soms wordt gepropageerd door de federale regering", stelt Termont.

"Maar we zijn natuurlijk niet naïef", voegt de Gentse burgervader er vlug aan toe. "Als er bijvoorbeeld vormen zijn van radicalisering, dan zullen we daartegen optreden. Als het nodig is, zullen we repressief handelen. Maar je kunt zaken vermijden als je preventief het nodige doet."