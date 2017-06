De vrachtwagen reed een motorrijder van 53 aan, hij was eerst in kritieke toestand, maar is intussen buiten levensgevaar. De vrachtwagen slipte en kwam in schaar over de weg te liggen.

"Er zaten 8 of 9 mensen zonder papieren in het Britse voertuig", zegt Geert Allemeersch van de wegpolitie. "Er waren twee motorrijders die op het middenvak aan het rijden waren. De eerste is de vrachtwagenbestuurder nog kunnen passeren, maar de tweede heeft hij jammer genoeg meegekregen, waardoor het voertuig beginnen tollen is."

De mensen zonder papieren zijn teruggevonden langs de kant van de weg, over hun nationaliteit is nog niets bekend. De chauffeur is nog steeds spoorloos. De snelweg was ruim 2 uur versperd door het ongeval.