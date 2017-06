De centrale in Ruien, een deelgemeente van Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen, was jarenlang de grootste thermische centrale van het land.

Nu wordt ze afgebroken, en zaterdag werden de drie hoge schouwen en de koeltoren gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

De operatie lokte heel wat kijklustigen, en ze liep enige vertraging op omdat een aantal mensen zich in de verboden veiligheidszone hadden gewaagd om een en ander van dichter te kunnen bekijken.

Uiteindelijk kwamen de vier gevaarten zonder incidenten naar beneden.