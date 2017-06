"Het is inderdaad geen liefde op het eerste gezicht", moet ook burgemeester Koen Loete vaststellen in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Maar dat betekent niet dat we niet kunnen verkennen of dat we de relaties niet kunnen uitdiepen."

Volgens burgemeester Loete schrikt het stedelijke karakter wat af. "Ik voel dat men zijn identiteit wil bewaren en dat men de nadruk legt op landelijkheid versus kleinstedelijkheid. Eeklo heeft doorheen de jaren zijn plaats als hoofdstad van het Meetjesland behartigd."

"We hebben als stad inderdaad ook te maken met stedelijke problemen zoals drugs en criminaliteit. Dat komt door onze welzijnsfunctie: we hebben een drugstherapeutisch centrum en een psychiatrisch ziekenhuis. Dat is in vergelijking met een residentiële setting van bepaalde gemeenten rondom ons atypisch en dat vergt een aanpassing van diegenen die daar niet mee vertrouwd zijn."