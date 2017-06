Wie al eens een examen met meerkeuze-vragen heeft afgelegd, kent wellicht het gevoel van knagende twijfel en onzekerheid: antwoord C lijkt toch hard op A, of zit er een subtiel addertje onder het gras in antwoord B?

Aan de UGent kwam daar gisteren nog een extra factor bovenop, want de studenten kwamen tot de vaststelling dat ze wel opvallend vaak het A-vakje aankruisten, niet echt logisch bij een examen met meerkeuzevragen. Lag de fout in hun antwoord, of bij het examen zelf? Na het examen kwam de aap uit de mouw: er bleek iets misgelopen bij het "randomiseren", het door elkaar schudden van de juiste antwoorden, waardoor nu eens antwoord A, dan weer B, C of D het goede antwoord is.

De universiteit geeft toe dat er iets is misgelopen, maar onderneemt geen verdere actie: het examen blijft geldig. Bij de komende examens zullen de goede antwoorden wel verspreid worden, geeft de universiteit nog mee.