Het schepencollege van Sint-Niklaas kwam deze voormiddag in een bijzondere zitting samen over de kwestie. Het partijbestuur van meerderheidspartij SP.A stuurde aan op een sluiting van de stortplaats.

"We kunnen niet anders dan deze problematiek bijzonder ernstig nemen. We moeten vanuit een voorzorgsprincipe aandringen op de onmiddellijke sluiting van het stort. Als het effectief over asbest gaat, moeten we er zeker van zijn dat alle milieu- én gezondheidsvoorschriften gerespecteerd worden. Zolang hier geen duidelijkheid over bestaat, moet het stort dicht", zegt Willem De Klerck (SP.A).