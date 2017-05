Brigitte Borgmans van de Vlaamse Milieu-inspectie erkent in "De wereld vandaag" dat er een probleem is in Sint-Niklaas. Ze merkt op dat het bedrijf sinds 1998 geen asbest meer produceert en een vergunning heeft om dat te storten.

Na een klacht van een buurtbewoner zijn er controles gehouden en is vastgesteld dat er asbest inderdaad zichtbaar op het stort lag en dus onvoldoende met grond was afgedekt zoals voorgeschreven.

De inspectie heeft daarop een pv opgesteld en een aanmaning naar SVK gestuurd. Dat bedrijf heeft tot eind deze week de tijd gekregen om een plan met maatregelen op te stellen. Er mag geen afval bloot komen te liggen en er is een sproei-installatie die moet voorkomen dat het asbest verstuifd wordt in de omgeving.

Borgmans wijst echter de kritiek van een actiecomité af dat haar dienst te laat tussenbeide is gekomen. In 2008 en 2009 zijn er gelijkaardige controles gehouden en werden er opmerkingen overgemaakt. Binnenkort zou de Milieu-inspectie opnieuw de lucht in de omgeving controleren en dat tijdens een periode van drie maanden. Een intrekking van de vergunning of een sluiting van het bedrijf is echter nog niet aan de orde, zegt ze.