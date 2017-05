Rik Van de Walle - de huidige decaan van de faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur - kreeg (in duo met zijn kandidaat-vicerector Mieke Van Herreweghe) de voorbije weken tijdens de rectorverkiezingen steeds de meeste stemmen. Maar hij haalde nooit de vereiste tweederdemeerderheid, ook niet na vijf stemronden.

Nu heeft hij de handen in mekaar geslagen met zijn tegenkandidaat Guido Van Huylenbroeck en diens kandidaat-vicerector Sarah De Saeger. Zij worden onder Van de Walle vicerector, net als Herwig Reynaert en Isabel Van Driessche. Dat berichtte de krant De Morgen vanmorgen al en Rik Van de Walle bevestigt nu het compromis:

"Ikzelf zal samen met Mieke Van Herreweghe naar de kiezer trekken. Kandidaten Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger zullen dat niet doen. Zij scharen zich achter onze kandidatuur en achter ons gemeenschappelijk programma. Wanneer wij worden verkozen, is het de bedoeling om dat programma vanaf volgend academiejaar waar te maken als een team. We zullen dit niet vanuit een duo doen."

Volgens Van de Walle is het evenwel "absoluut voorbarig" om op dit moment al te stellen dat hij de nieuwe rector wordt. De kiezer zelf moet nog beslissen en bovendien kunnen andere kandidaten zich nog tot woensdag kandidaat stellen. Al is er op dit moment geen weet van mogelijke nieuwe kandidaten. De kans is dus groot dat Rik Van de Walle effectief Anne De Paepe zal opvolgen als rector van de Universiteit Gent.