In Aalter stemde geen enkel raadslid tegen, wel waren er enkele onthoudingen van Groen. De partij formuleert vier voorwaarden voor een fusie - zoals betere en toegankelijkere dienstverlening - en hekelde dat er nog geen inhoudelijk debat, inspraak of transparantie was.

Ook in Knesselare, waar het debat iets langer duurde dan in Aalter, onthielden drie leden van Groen zich. De eenmanspartij E-VA stemde tegen. De 12 aanwezige leden van meerderheidspartij 9910 stemden uiteraard voor.

Op 1 januari 2019 zal Knesselare meer dan waarschijnlijk een deelgemeente van Aalter zijn.