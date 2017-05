Dat zou de mogelijkheid bieden aan huidig rector Anne De Paepe om opnieuw mee te dingen en zo misschien de impasse te doorbreken aan haar universiteit, maar De Paepe is formeel. "Ik ben er verschillende keren op aangesproken. Maar ik kom niet terug op mijn beslissing."

Op de vraag waarom niet, herhaalt ze in de krant haar eerdere antwoord. "Er is mijn persoonlijke situatie, mijn man is afgelopen zomer overleden. En ik vond het tijd voor verandering. Het leven van een rector is erg intensief, zeker als er maar één vicerector is zoals in Gent. Dat is een zeer groot takenpakket. Ik wil zelf weer bepalen wat ik doe."

In april bracht de krant De Morgen echter aan het licht dat De Paepe in een sfeer van intimidatie en onder druk van de loge beslist zou hebben dat ze zichzelf niet zou opvolgen. Daarover zegt ze nu dat dat uitgepraat is. "Ik praat met iedereen. In tijden van verkiezingen wordt het spel soms hard gespeeld. Voor mij behoort dit tot het verleden."