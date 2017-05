Auteur: Alexander Verstraete

Alexander Verstraete In Verrebroek, in de Waaslandhaven, is een vliegtuigbom gevonden. DOVO is ter plaatse en heeft een ruime veiligheidszone ingesteld. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. Even was er sprake van dat de E34 dicht moest, maar dat blijkt uiteindelijk niet nodig.