In "Terzake" sloeg Van de Walle vanavond een mildere toon aan. Daarbij gaf hij aan dat hij nog steeds gelooft dat hij en Van Herreweghe een tweederdemeerderheid kunnen halen. "Dat is in elk geval wat we gaan proberen", zei hij. "Ik denk dat ik een consensuskandidaat rond een consensusprogramma kan zijn."

Zelf hoopt hij naar eigen zeggen het gesprek met Van Huylenbroeck en De Saeger aan te gaan. "We moeten nu met elkaar overleggen om tot een consensusprogramma te komen. Maar we moeten niet op de feiten vooruitlopen. Het is belangrijk dat we enkele dagen rust nemen om dan met frisse moed de gesprekken aan te gaan."

Van de Walle gelooft dat de UGent bij de start van het nieuwe academiejaar in september een nieuwe rector zal hebben. "Ik heb alle vertrouwen dat we tot een consensus kunnen komen. Met wat goede wil kunnen we gemeenschappelijke punten vinden."