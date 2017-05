Wie recent langs de Sint-Baafskathedraal in Gent is gepasseerd, heeft het vast al gezien: nadat de toren jarenlang met stellingen was omgeven in het kader van een restauratie, zijn die de jongste maanden stelselmatig verdwenen. Vandaag zijn de allerlaatste stellingen afgebroken.

De toren van de kathedraal is vanaf 1642 opgebouwd en is zowel in de tweede helft van de 19e eeuw als halfweg de 20e eeuw gerestaureerd. Omdat sinds 2009 stenen loskwamen en afbrokkelden, drong een nieuwe restauratiecampagne zich op. Begin 2013 verdween de toren daarom volledig achter stellingen, tot nu.