De UGent handhaaft de tweederdemeerderheid niet alleen juridisch of vanwege de traditie, maar omdat het gaat om een 'wezenskenmerk' van de universiteit, verduidelijkt Sas van Rouveroij, voorzitter van de kiescommissie van de UGent,

"De UGent is de enige gemeenschapsinstelling op universitair vlak in Vlaanderen", zegt Van Rouveroij. "De universiteit moet een spiegel van de samenleving zijn. (...) We redenering niet vanuit koele wiskunde, maar vanuit de noodzaak om een draagvlak te zoeken over alle geledingen heen."

De raad van bestuur komt alvast op 6 juli samen om het verkiezingsreglement te evalueren, in elk geval dus na de vijfde stemronde in de tweede cyclus, als er zoveel rondes nodig zouden zijn. Vroeger wordt niet aan het reglement geraakt. "In de pauze ga je geen regels wijzigen", zegt Sas van Rouveroij. De UGent wil in elk geval op 9 oktober een nieuwe rector en vicerector, want op die dag viert de instelling haar 200e verjaardag.