De man lag naast een zij-ingang van de historische Sint-Niklaaskerk, terwijl al de hele voormiddag bezoekers in en uit het gebouw wandelden. Iets na 11 uur kwam een politiepatrouille ter plaatse. "Aangezien hij op een vervelende plaats lag, wilden ze hem wakker maken om te vragen of hij zich wilde verleggen", zegt woordvoerder Manuel Gonzalez van de lokale politiezone Gent. "Toen ze hem aanraakten, stelden ze vast dat hij overleden was." Het gaat om een man die als dakloze bekend was bij de politie.

De politie waarschuwde het Gentse parket, dat een onderzoek startte. Uit de eerste vaststelling blijkt alvast dat er geen uiterlijke tekenen van geweld zijn. Er werd een zeil geplaatst om nieuwsgierigen op afstand te houden.