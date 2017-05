De bloei van het Gentse exemplaar komt iets later dan verwacht, de afgelopen week maakte de reuzenaronskelk een groeispurt. "De plant is 246 cm groot en is daarmee het grootste exemplaar ooit in België", klinkt het bij de plantentuin. De reuzenaronskelk werd opgekweekt uit vruchten die rechtstreeks vanuit Sumatra (Indonesië) werden opgestuurd naar Gent. Speciaal voor de bloeiende plant is de plantentuin vanavond uitzonderlijk tot 20.30 uur open.

De bloei is ook te volgen via een livestream.