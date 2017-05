Begin deze maand werd Aalst dagenlang geteisterd door een mysterieuze stank die uit de rioleringen leek te komen. Volgens de eerste analyses ging het om koolwaterstoffen die in de riolering terechtgekomen waren. De vraag blijft waar die stank vandaan kwam en of de lozing accidenteel of kwaadwillig is. Maar het stadsbestuur van Aalst denkt nu wel te weten wie er achter zit.

"We hebben met man en macht gezocht naar de oorzaak van dit heel hinderlijke probleem. We hebben een hele intensieve analyse gedaan van de verschillende gegevens. Via een gecombineerde analyse van labogegevens en gegevens van mensen op het terrein hebben we een perfect dossier samengesteld. Dat hebben we overgemaakt aan het parket en ik denk dat er wel tot de identificatie van daad en dader kan overgegaan worden."

Er zijn vermoedens over wie het gaat, maar in het belang van het onderzoek kan en mag de burgemeester geen verdere details geven.