Mieke Van Herreweghe, die een duo vormt met Rik Van de Walle en op kop loopt, steekt op Facebook niet weg dat het "wel wat wringt dat men in Leuven kan winnen met 48 stemmen meer, terwijl wij in Gent in de vierde stemronde 3.071 stemmen meer hadden, maar dat nog niet voldoende blijkt te zijn." De procedure aan de KU Leuven is anders dan die aan de Gentse universiteit. In Leuven is de helft van de stemmen voldoende, aan de UGent moeten kandidaten twee derde van de stemmen halen. "Het lijkt me dat de beide systemen aan evaluatie toe zullen zijn na de verkiezingen."

