Vorige week nog werd een debat met Francken aan de VUB in extremis geannuleerd wegens protest aan de toegangsdeuren. In Gent kon de lezing wel doorgaan, maar ze ging met nogal wat strubbelingen gepaard.

De politie was in groten getale aanwezig, voor en ook tijdens de lezing. Eenmaal gestart, werd de lezing van Francken vier keer onderbroken door militanten die getuigenissen van asielzoekers in gesloten centra voorlazen.

Toen hij een derde keer onderbroken werd, richtte Francken zich tot de manifestanten. "U hebt geen enkel respect voor de democratie",klonk het. "Hier zijn 620 mensen ingeschreven die graag komen luisteren, en twintig studenten hebben afgesproken om de lezing naar de knoppen te helpen met een afgesproken woordje", aldus Francken. "Dat zouden rechtse studenten maar eens moeten proberen te doen. Extreemlinks mag alles". Francken kreeg daarop luid applaus uit de zaal.