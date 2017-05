Maar liefst 12.021 stemgerechtigden kropen achter hun computer om hun stem uit te brengen. Dat zijn er al ruim 2.000 minder dan de vorige ronde. Vooral de studenten hebben er stilaan genoeg van.

Terwijl het aantal stemmende studenten de eerste drie stemrondes steeds steeg (van 6.335 studenten in de eerste stemronde naar 8.899 studenten in de derde stemronde), haakten er nu heel wat studenten af. Nog 7.320 brachten er hun stem uit. Nochtans gebeurt de stemming elektronisch en kunnen de studenten gewoon van achter hun eigen computer meestemmen.

"Wij hebben ook zoiets van: Komaan, ’t is echt genoeg geweest!", zegt Selin Bakistanli, van studentenblad Schamper. "Zeker omdat wij het van heel dichtbij volgen en zien dat het er een beetje kinderachtig aan toe gaat. De kandidaten willen dat het over de inhoud gaat, maar eigenlijk gooien ze zelf voortdurend met modder naar elkaar. We zijn het echt beu. Ook een vijfde stemronde zal niks uithalen, want de blanco stemmen gaan alleen maar stijgen." Ondertussen stemt al 7,19 procent blanco.