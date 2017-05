Over de oorzaak van de geurhinder is nog niet veel duidelijkheid. De analyses van de eerste stalen wezen op een lozing, want de concentraties aan koolwaterstoffen duidden op een onnatuurlijke vervuiling.

Het is nog niet duidelijk waar de lozing plaatsvond en of het accidenteel of kwaadwillig gebeurde. "De evolutie is wel gunstig", zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). "Dit weekend hebben we bijkomende stalen laten nemen. Zowel luchtkwaliteit, waterkwaliteit en slib worden onderzocht. Morgenavond verwachten we meer duidelijkheid."