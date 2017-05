Sinds dinsdagavond ontvingen de Brandweerzone Zuid-Oost, de lokale politie Aalst, Eandis en het stadsbestuur verschillende meldingen van geurhinder. De veiligheidscel van de stad Aalst schakelde verschillende instanties in om lucht-, bodem-, en waterstalen te onderzoeken.

De analyses van de stalen wijzen op een lozing. De concentraties aan koolwaterstoffen duiden op een onnatuurlijke vervuiling, meldde het stadsbestuur gisteren. Het buurtonderzoek van de lokale politie Aalst heeft voorlopig nog geen resultaten opgeleverd. Het is nog niet duidelijk waar de lozing plaatsvond en of het accidenteel of kwaadwillig gebeurde.

Het parket bevestigt dat het op de hoogte is van de geurhinder. "Het is nog niet duidelijk welke de precieze oorzaak is van deze geurhinder en of er sprake is van een mogelijk milieumisdrijf. We volgen deze zaak van zeer nabij op", meldt parketwoordvoerder Caroline Jonckers.