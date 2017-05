De stad zegt dat ze de onderzoeken naar de geurhinder in Aalst op de voet blijft volgen. Er zijn zowel lucht-, water- als bodemanalyses uitgevoerd, waarbij in een eerste fase 170 stoffen werden getest. daarbij werden verhoogde concentraties van koolwaterstoffen in de riolering gevonden, die wijzen op een "onnatuurlijke vervuiling", met andere woorden een lozing.

Het buurtonderzoek van de lokale politie heeft voorlopig nog geen resultaten opgeleverd en burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) heeft het parket persoonlijk op de hoogte gebracht en aangedrongen op een intensief onderzoek. Volgens D'Haese kan de oorzaak van de vervuiling "accidenteel of kwaadwillig" zijn, en moet het parket ook nagaan of de stof opzettelijk in de riolering gedumpt is. Ook de Veiligheidscel van de stad volgt de situatie op de voet en probeert vooral om de bron van de hinder te achterhalen.

De brandweer en de civiele bescherming blijven het rioolstelsel intussen spoelen en ventileren. Dat neemt tijd in beslag, want het gaat om 70 km, een tiende van het totale rioolstelsel.