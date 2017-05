Ook in de derde ronde heeft geen van de beide kandidaat-duo's de vereiste tweederdemeerderheid behaald.

Het kandidaat-duo Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe behaalde in de derde stemronde 58,18% van de stemmen. In de tweede stemronde was dat 59,62%.

Het duo Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger behaalt 35,95%. In de tweede stemronde was dat 35,94%.

Er namen opnieuw meer personeelsleden en studenten deel aan de stemming, deze keer waren dat er 47.202. De vierde (en mogelijk vijfde) stemronde vindt volgende week plaats. De vierde ronde start maandag om 9 uur en eindigt dinsdag om 12 uur.