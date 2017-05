Steven Van Herreweghe ontdekte afgelopen dinsdag als een van de eersten de stank in Aalst. "Ik kwam thuis van het werk en rook het meteen", zegt hij in "Linde staat op" op Studio Brussel. "Ik dacht dat het gas was en dus belde ik de energiemaatschappij. Ik moest de gaskraan dichtdraaien en het huis verlaten. In alle paniek ben ik met huilende kinderen - die al in pyjama zaten - een ritje gaan maken. De brandweer kwam en concludeerde dat het geen gas was. Het bleek een walm te zijn die vanuit de riolering ons huis penetreerde."

"Al een dag of drie leven wij in deze aangename geur", zegt de presentator sarcastisch, die ook meteen een mogelijke verklaring geeft. "Het zou kunnen gaan om de geest van priester Daens die nog steeds door de straten van Aalst zweeft. Het was geweten dat hij een moeilijke stoelgang had. Maar voor de rest zou ik niet weten wat het dan wél zou kunnen zijn."

De Aalstenaars gaan volgens Van Herreweghe wel goed om met de situatie. "Meestal ruikt het hier naar onzin, nu naar gas. Op het Belfort staat in het Latijn "hoop noch vrees". Vergeet ook niet dat in het centrum van de stad de fabriek Amylum (de zetmeelproducent die in de stad ook soms voor geurhinder zorgt, nvdr.) staat, waardoor het hier eigenlijk 364 dagen per jaar stinkt. We zijn wel wat gewoon."