Na de politiezones Vlaamse Ardennen, Brakel, Gent en Geraardsbergen, kunnen fietsers nu ook in Ronse geflitst worden als ze te snel rijden. Korpschef Patrick Boel heeft de infraroodcamera, de NK7, gisteren voorgesteld. Wie 10 kilometer per uur te snel rijdt in een zone 30, moet 53 euro betalen. Maar ook in smalle straten met een snelheidsbeperking van 20 kilometer per uur kunnen fietsers geflitst worden.

Ook wielertoeristen letten maar beter op, zegt korpschef Patrick Boel. "Wij hebben hier in de Vlaamse Ardennen heel wat hellingen. Sommige wielertoeristen denken dat ze aan een wedstrijd bezig zijn. Als ze een helling afrijden steken ze voertuigen voorbij die zich aan hun snelheid houden van 50 km per uur. De fietsers kunnen dus ook ongevallen veroorzaken. Als ze zouden geflitst worden, zouden ze ook aan de kant gezet en geïdentificeerd worden, en een boete krijgen", aldus de korpschef.

De nieuwe flitspaal werkt met een infraroodcamera, zodat je geen flits ziet. En de camera zit ook in een vuilnisbak verstopt, zodat je hem niet ziet.