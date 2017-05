"Waar we de rioleringen laten spoelen, verdwijnt het probleem en daarna duikt het elders", zegt burgemeester D'Haese aan VRT Nieuws. "De geur komt wel degelijk uit de riolering, maar de exacte oorzaak is nog niet duidelijk. We hebben wel stalen laten nemen." D'Haese benadrukt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. "Het is wel heel hinderlijk." Ook de lokale politie is een onderzoek gestart.