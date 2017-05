Afgelopen vrijdag eindigde een tweede stemronde onbeslist. Een kandidatenduo moet tweederde van de stemmen achter zich krijgen om rector en vicerector te worden. Koplopers Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe vergrootten hun voorsprong toen beperkt tot 59,6 procent. Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger bleven ongeveer status quo bij net geen 36 procent.

Enkel het percentage blanco stemmen daalde. De opkomst was vorige week ook een stuk hoger dan in de eerste stemronde. Vanaf 9 uur worden vandaag ongeveer 50.000 Ugent'ers uitgenodigd om online te stemmen, en dat kan tot vrijdagmiddag 12 uur.

De twee kandidaten debatteerden gisteravond voor de Gentse Studentenraad (GSR). Vertrouwen, alsook maatschappelijke betrokkenheid in onderwijs en onderzoek, zijn voor Van Herreweghe en Van de Walle belangrijke aandachtspunten. Wifi op elke campus, geschat op een kost tussen de 3 en 4 miljoen euro, "een basisvoorziening zoals stromend water" is prioritair, al wil het ander kandidatenduo die kost nog meer in de tijd spreiden.

Van Huylenbroeck en De Saegher willen enerzijds focussen op het verhogen van het studiesucces bij studenten en werkomgeving voor alle werknemers te verbeteren. Ook inspraak voor alle geledingen zijn een belangrijk aandachtspunt voor hen. De twee kandidatenduo's voeren studentenparticipatie overigens hoog in het vaandel. Maar ze willen ook het werkveld meer betrekken, onder meer bij de totstandkoming van leerprogramma's.

Vrijdag rond 15.15 uur wordt duidelijk of er een vierde stemronde nodig is, tenzij het verliezende duo de strijd zou staken. Maar stel dat er na vijf stemrondes nog geen overtuigend winnaarsduo is, en de kandidaten blijven verder strijden, dan wordt de procedure in verkorte vorm hernomen.