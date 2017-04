Sinds 6 uur vanmorgen zijn op de E40 in Groot-Bijgaarden de rechter- en middenrijstrook dichtgegaan in de richting van de kust. Het verkeer dat van de Brusselse ring komt, moet via de versmalde linkerrijstrook of via het parkeerterrein van Groot-Bijgaarden rijden.

"Op die plaats zijn alleen de linkerrijstrook en een tijdelijke rijstrook die via het parkeerterrein loopt. We verwachten grote hinder op de Brusselse buitenring", zegt VRT-verkeersanker Hajo Beeckman. Iets na 9.30 uur stond er al een file vanaf Vilvoorde, met een wachttijd van een uur.

Wie naar het westen van het land moet, kan het knooppunt in Groot-Bijgaarden best vermijden en via de E19 of de A12-N16-E17 over Antwerpen rijden.

Volgens Wegen en Verkeer zal de herstelling van het wegdek op de E40 in Groot-Bijgaarden klaar zijn tegen 5 uur maandagochtend.