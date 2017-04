Woensdagavond had een man aan een medewerker van Bpost laten weten dat er een verdacht pakket lag in een wagen van de post op het Woodrow Wilsonplein. In werkelijkheid bleek er niets aan de hand. De man is intussen geïdentificeerd en opgepakt, wat Gents burgemeester Daniël Termont erg blij om is.

"Als kan bewezen worden dat dit de persoon is die hierachter zit, dan wacht hem een zware rekening. Hij is erin geslaagd om een groot deel van de stad in chaos te storten: het openbaar vervoer lag stil, en we hebben tal van mensen hun werk moeten laten onderbreken om alles te ontruimen", zegt Termont. "Dit is een grote stommiteit geweest, waar een serieus prijskaartje aan hangt."

Door de valse bommelding was het Gentse Zuid vier uur lang afgesloten. Bussen en trams konden tijdelijk niet door en voor voetgangers en fietsers werd er een veiligheidszone van 200 meter ingesteld. Ook het postsorteercentrum in Wondelgem werd doorzocht op een mogelijk bompakket. Na grondig onderzoek door DOVO werd de wijk weer vrijgegeven.