Het Zawent-systeem kost 4 miljoen euro en wordt geëxploiteerd door de duurzaamheidscoöperatieve DuCoop. Bewoners krijgen garanties op marktconforme prijzen en inspraak. De techniek werd op kleinere schaal al toegepast in Nederland, maar wordt nu voor het eerst grootschalig en met verschillende partijen toegepast in Gent.

Het systeem zal ook uitgebreid worden met de productie (of investering) in 100 procent groene energie. DuCoop wil zoveel mogelijk ter plaatse opwekken en opslaan via batterijtechnologie.

Gent wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Tussentijds moet de CO2-uitstoot tegen 2019 met 20 procent dalen, tegen 2030 moet dat 40 procent zijn. "Om dat te bereiken moeten we een serieuze tand bijsteken", zegt Klimaatschepen Tine Heyse (Groen). "Het is duidelijk dat business as usual niet zal volstaan." Om de klimaattransitie te versnellen, brengt de stad inspirerende voorbeelden op 20 april samen op het evenement "Gent Klimaatstad".