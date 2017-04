Door het nieuwe mobiliteitsplan is in heel wat straten in Gent de rijrichting veranderd of zijn er nieuwe verkeerssituaties. "We hebben 1.900 borden veranderd", zegt Matto Langeraert van de Gentse lokale politie daarover. Dat gebeurde het voorbije weekend, onder meer op zaterdagavond, maar gisteren bleken er alvast massaal veel automobilisten nog in overtreding.

Voor heel wat automobilisten kan het in de eerste dagen eventueel nog wat verwarrend zijn, maar riskeer je vanaf vandaag al een boete? - sinds vanmorgen is het plan immers officieel van kracht. Het antwoord valt uiteen in twee delen. Bij verkeerscamera's nog niet, maar als agenten een overtreding vaststellen, kan het wel, hoewel het in de praktijk nog kan meevallen.