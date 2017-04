Er gingen jaren denkwerk en planning aan vooraf, maar vanaf maandag kunnen de Gentenaars het nieuwe circulatieplan aan den lijve ondervinden. Schepen van Mobiliteit Watteeuw is overtuigd dat de stad er niet alleen veiliger en aangenamer, maar ook gezonder door zal worden.

"Het is een grote operatie geweest, met ongelofelijk veel facetten, maar we zijn goed voorbereid en ik heb er vertrouwen in dat alles maandag vlot zal verlopen", zegt Watteeuw in een gesprek met onze redactie. De datum van de lancering, 3 april, is overigens welbewust gekozen, zegt Watteeuw.

"Die dag valt in de paasvakantie. De dagen worden langer, het weer wordt beter." Hij beseft dat de eerste schooldag na die vakantie op 18 april een moeilijke dag zal zijn, maar hij heeft er vertrouwen in. "Dan hebben we ons al twee weken kunnen aanpassen."