Wat is een "knip" en hoe rijd ik nu door Gent?

Tot 1,5 uur aanschuiven op E17 na ongeval met vrachtwagen in Kalken

Het Verkeerscentrum raadt aan om van Antwerpen naar Gent te rijden via de Brussel (E19) of via de E34, richting kust via de E34 Brugge en van Hasselt naar Gent via Brussel.

