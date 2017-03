Studio Brussel-presentatrice Kirsten Lemaire woont in Gent, maar ligt naar eigen zeggen niet erg wakker van het nieuwe mobiliteitsplan. “Altijd als er een nieuw plan is, is er eerst veel tegenstand”, zegt ze. Al kan ze wel begrip opbrengen voor wie niet is opgezet met het plan. “Het hangt in veel gevallen af waar je moet komen en waarom je er moet zijn. Een goede vriendin van mij levert bijvoorbeeld soep in het centrum en voor hen is het echt wel een probleem", zegt Lemaire. "Grote soeppotten kun je onmogelijk met een "alternatief vervoersmiddel" tot bij de klanten krijgen. Zij vrezen echt wel voor klantenverlies."

Lemaire woont zelf niet in de binnenstad, maar door het plan wordt voor haar wel de kortste weg (red. met de auto) naar het stadscentrum doorgeknipt. “Ik zal er nu beter over moeten nadenken hoe ik er geraak”, zegt ze. “Met de fiets woon ik een kwartiertje van het centrum, maar met de twee kinderen gaat dat niet altijd. Het zal eerder met de bus worden dan, die stopt bij ons om de hoek.” Ze hoort wel dat veel mensen in haar omgeving zich volop aan het organiseren zijn. “Er wordt overwogen om een bakfiets te kopen of een fiets met meerdere kinderzitjes”, zegt ze.

Ze vreest ook dat de eerste dagen chaotisch zullen verlopen. “Pas na de paasvakantie zal echt blijken of het goed in elkaar zit of niet”, zegt ze daarover. “Na een tijdje ken je wel de gemakkelijkste manier om van A naar B te geraken. We zullen ons wel aanpassen.”